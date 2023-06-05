В Британии признали, что западное оружие не поможет Украине победить

NBC News: британские чиновники признали, что западное оружие не поможет Украине победить Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Британские чиновники признали, что военная техника и оружие от союзников Киева не могут серьезно изменить ход конфликта на Украине. Об этом сообщил телеканал NBC News.

“Британские чиновники признают, что предоставление Украине "пёстрой смеси" оружия не приведет к поражению России в долгосрочной перспективе”, — сообщил телеканал.

Также NBC News отметил, что западным союзникам необходимо предоставлять Киеву крупные партии одинаковой техники, а не сочетание различных типов боевых машин, как делается сейчас. Также власти Великобритании считают необходимым создание производства военной техники непосредственно на Украине, поскольку конфликт, по их мнению, может значительно затянуться.

Напомним, недавно генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что странам альянса необходимо наращивать производство боеприпасов, поскольку их запасы заметно истощились.

При этом, из недавней утечки секретных файлов Пентагона издание Newsweek сделало вывод, что как минимум десять стран Евросоюза оказались в ситуации, когда экономически они уже не в состоянии поддерживать киевский режим, и в целом не горят желанием этого делать.

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель признавал, что украинская армия быстро проиграет в текущем конфликте в случае прекращения поставок военной помощи от союзников.

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