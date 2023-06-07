Опрос: большинство европейцев хотят сохранения отношений и сотрудничества с Россией

Большая часть европейцев хочет сохранения отношений с Россией после завершения украинского конфликта. Фото: REUTERS

Европейцы хотят сохранения отношений с Россией и восстановления полноценного сотрудничества с Москвой после того, как украинский конфликт будет завершен. Об этом говорят данные опроса, который был проведен в 11 европейских государствах.

За «полностью взаимодействующие» отношения с Россией выступил 21 процент участников опроса, 48 процентов респондентов считают, что их страны должны сохранить отношения с Москвой при условии некоторых ограничений. При этом только 18 процентов опрошенных ответили, что отношения с РФ должны быть полностью разорваны. Преимущественно за такой вариант высказались граждане Польши. Такие данные приводит в своем отчете Европейский совет по международным отношениям.

В исследовании приняли участие 16 168 респондентов из Австрии, Дании, Болгарии, Франции, Венгрии, Италии, Германии, Польши, Испании, Нидерландов и Швеции.

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