Папе римскому провели успешную операцию на кишечнике

Папа римский перенес операцию на кишечнике, она прошла успешно. Фото: REUTERS

Папа Римский Франциск в среду 7 июня перенес операцию на кишечнике. Об этом сообщает агентство ANSA.

Сообщается, что хирургическое вмешательство проводилось под общим наркозом в больнице имени Агостино Джемелли в Риме. Операция длилась три часа и прошла успешно, без осложнений.

86-летний понтифик находится в палате и, предположительно, еще несколько дней проведет в больнице. Предварительно все аудиенции папы Франциска отменены на 10 дней.

Ранее сообщалось, что папе Римскому сделают лапаротомию и пластическую операцию на брюшной стенке с протезированием для лечения рецидивирующего, болезненного и усиливающегося сужения кишечника.

Ранее сайт KP.RU писал о том, что Папа Римский Франциск в декабре 2022 года подписал документ о своем отречении на случай серьезного ухудшения состояния здоровья.