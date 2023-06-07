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НовостиОбщество7 июня 2023 10:57

В Днепропетровской области сообщили о массовой гибели рыбы после ЧС на Каховской ГЭС

Много мертвой рыбы обнаружили в селе Марьянское
Роман ПОЛОСИКОВ
В Днепропетровской области сообщили о массовой гибели рыбы после инцидента на Каховской ГЭС

В Днепропетровской области сообщили о массовой гибели рыбы после инцидента на Каховской ГЭС

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Днепропетровской области зафиксировано массовое вымирание рыбы на берегу Каховского водохранилища в селе Марьянское. Это вызвано резким обмелением реки после прорыва дамбы Каховской ГЭС. Об этом сообщило украинское издание «Страна».

При этом местный Минздрав призвал не употреблять эту рыбу в пищу, поскольку это может привести к заболеванию ботулизмом, поражающим нервную систему человека.

Напомним, что после теракта на Каховской ГЭС Следственный комитет России возбудил уголовное дело. По предварительным данным следствия, к нему причастны военные формирования Украины.

В Минагропроме Украины заявили, что поля на юге в результате происшествия, могут превратиться в пустыню, поскольку ряд оросительных систем остались без воды.

Россия будет созывать заседание Совета безопасности ООН для разбирательств по поводу подрыва Каховской ГЭС украинскими войсками. Об этом рассказал постпред России при ООН Василий Небензя.