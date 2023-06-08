Софья Сапега заявила, что после освобождения хочет провести время с семьей и восстановиться

Софья Сапега, осужденная в Белоруссии и помилованная Александром Лукашенко, рассказала, что будет делать после освобождения. Фото: социальные сети.

Осужденная в Белоруссии на шесть лет лишения свободы и получившая помилование от президента Александра Лукашенко россиянка София Сапега намерена после освобождения провести время с семьей и восстановиться. Об этом София рассказала в эксклюзивном интервью KP.RU.

«Первоначально, конечно, я хочу провести какое-то время со своей семьей. Хочу восстановить себя. И уже после, действительно, задуматься над тем, как дальше строить свою жизнь», - сказала Сапега, отвечая на соответствующий вопрос обозревателя KP.RU Александра Гамова.

София намерена потратить на рекреацию от двух месяцев до полугода.

«Не хочется терять ни минуты. Время со своей семьей, с теми, кто тебя любит. И - кого любишь ты», - резюмировала она.

Полностью первое интервью Софьи Сапеги после помилования читайте здесь на KP.RU.

Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о помиловании осужденной на 6 лет в Беларуси россиянки 6 июня «по обращению» российской делегации. А уже 7 июня Софью Сапегу передали из исправительной колонии в Гомеле делегации Приморья.

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