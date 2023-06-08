В ДНР задержали диверсанта службы внешней разведки Украины

В ДНР задержали украинского шпиона и диверсанта.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Агента службы внешней разведки Украины задержали в ДНР. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на республиканское управление УФСБ.
«УФСБ России по ДНР в ходе оперативной игры задержан агент СВР Украины, прибывший на территорию республики для сбора информации о сотрудниках силового блока, а также местах дислокации и передвижения Вооруженных сил Российской Федерации», - сказано в сообщении.
Задержанный Михаил Михайленко сотрудничал с украинской разведкой под псевдонимом «Сорок первый» с 2018 года и получал за это денежные вознаграждения, уточнили в ведомстве.
Тем временем украинский диверсант, задержанный в мае в Тульской области, рассказал о подготовке теракта с «грязной бомбой».
Также сообщалось, что Минобороны РФ раскрыло подробности уничтожения диверсантов, пытавшихся проникнуть в Белгородскую область.
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