В ДНР задержали диверсанта службы внешней разведки Украины

В ДНР задержали украинского шпиона и диверсанта. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Агента службы внешней разведки Украины задержали в ДНР. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на республиканское управление УФСБ.

«УФСБ России по ДНР в ходе оперативной игры задержан агент СВР Украины, прибывший на территорию республики для сбора информации о сотрудниках силового блока, а также местах дислокации и передвижения Вооруженных сил Российской Федерации», - сказано в сообщении.

Задержанный Михаил Михайленко сотрудничал с украинской разведкой под псевдонимом «Сорок первый» с 2018 года и получал за это денежные вознаграждения, уточнили в ведомстве.

Тем временем украинский диверсант, задержанный в мае в Тульской области, рассказал о подготовке теракта с «грязной бомбой».

Также сообщалось, что Минобороны РФ раскрыло подробности уничтожения диверсантов, пытавшихся проникнуть в Белгородскую область.

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