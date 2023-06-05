Раскрыты подробности уничтожения диверсантов, пытавшихся проникнуть в Белгородскую область

Tеррористические формирования киевского режима были уничтожены Фото: REUTERS

Вооруженные силы (ВС) России и Пограничная служба Федеральной службы безопасности (ФСБ) сорвали попытку двух украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) проникнуть в воскресенье, 4 июня, в районе населенного пункта Новая Таволжанка Белгородскую область. Об этом в понедельник, 5 июня, сообщило Министерство обороны РФ в сводке о ходе проведения специальной военной операции.

Украинские диверсанты предприняли попытку атаки на Белгородскую область 4 июня 2023

Уточняется, что около 13:00 мск диверсанты, действуя под прикрытием интенсивного артиллерийского обстрела гражданских объектов, старались форсировать реку Северский Донец и высадиться на окраине Новая Таволжанка.

«Ударами авиации и огнем артиллерии подразделений прикрытия Государственной границы Западного военного округа террористические формирования киевского режима были уничтожены», - сказано в заявлении российского военного ведомства.

Что известно об уничтожении украинских диверсантов

Сообщается, что российские военнослужащие уничтожили до десяти украинских диверсантов, а также две лодки и бронеавтомобиль. Кроме того, были подбиты пять минометных взводов, уничтожены боевую машину реактивной установки залпового огня (РСЗО) «Град» около Волчанска Харьковской области и две самоходные артиллерийские установки Krab.

Днем ранее, 4 июня, сообщалось о попытке украинских диверсантов проникнуть через реку в районе Новой Таволжанки в Белгородской области. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, российские войска нанесли по ней удар, заставив отойти. Позже стало известно, что украинские войска по этому селу в Белгородской области выпустили свыше 70 ракет из реактивной установки залпового огня (РСЗО) «Град».