Военная спецоперация на Украине 8 июня 2023: прямая онлайн-трансляция

Боевая работа экипажей танков Т-80 Западного военного округа (ЗВО) на Купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

С 24 февраля 2022 года российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 8 июня 2023 года.

Вооружение силы Украины (ВСУ) понесли серьезные потери на Южнодонецком направлении, когда пытались прорвать оборону в районе Артемовска.

Диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) Вооруженных сил Украины взорвала аммиакопровод «Тольятти-Одесса» в Харьковской области, заявило Министерство обороны России.

Сирены прозвучали в среду 7 июня в 11:28 по московскому времени в Киевской, Волынской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Житомирской и Кировоградской областях. За три минуты сигналы тревоги распространились на всю территорию Украины, при этом в Сумской области местные СМИ сообщают о взрывах.

Минобороны России в новой ежедневной сводке о ходе спецоперации на Украине сообщило об уничтожении двух складов топлива 110 механизированной бригады ВСУ.

Системы ПВО России сбили 24 снаряда РСЗО HIMARS, «Ураган» и «Ольха». Также подразделения противовоздушной обороны сбили за сутки истребители МиГ-29 и Су-27 воздушных сил Украины.

Вооруженные силы России отразили атаку штурмовых подразделений украинских войск в районе населенного пункта Новодонецкое в ДНР, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

ВСУ потеряли 60 военных и американскую гаубицу М777 на Херсонском направлении.

Минобороны России сообщило об уничтожении украинских Су-27 и МиГ-29. Также силы ПВО России сбили 22 украинских беспилотника.

Украинский беспилотник сбросил боеприпас на пожарную команду, которая занималась ликвидацией возгорания в городе Шебекино, расположенном в Белгородской области.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил о том, что так называемое «контрнаступление» ВСУ ещё не началось.