Минфин Казахстана опроверг информацию об ограничении банков по платежам в рублях Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство Казахстана не вводило каких-либо ограничений на работу банковского сектора, касающуюся переводов в рублях. Такое заявление сделала вице-премьер - министр финансов республики Ерулан Жамаубаев, отметив, что банки страны сами определяют критерии своей работы.

«В целом есть такое понятие, как KYC - знай своего клиента. Если банковский сектор фильтрует определенные моменты, связанные с санкционными вопросами и другими рисками, это непосредственно работа самих банков. Со стороны правительства никаких установок не было», - заявил министр.

Ранее газета «Ведомости» заявила, что предприниматели из России столкнулись с проблемой приема рублей со стороны казахстанских банков, которые, как сообщало издание, отменяют транзакции на фоне опасения санкций. Тем временем, журналисты «Коммерсантъ» сообщили, что банки Казахстана, Армении и Гонконга якобы начали блокировать оплату поставок некоторых товаров в Россию.