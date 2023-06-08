Глава Союза потребителей России Шелищ рассказал, как избежать массовых отравлений суррогатом

Глава Союза потребителей Петр Шелищ призвал отменить пивные напитки в России Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Председатель Союза потребителей России Петр Шелищ в интервью радио «Комсомольская правда» рассказал о том, как избежать массовых отравлений суррогатным алкоголем. Он призвал отменить пивные напитки в России "как класс".

Шелищ пояснил, что по закону в случаях отравления, как это произошло с "Мистером Сидром", должна отвечать виновная сторона. В том числе, нести финансовую отвественность.

«Но что это [даст] для семей погибших и что изменит для здоровья тех, кто может ослепнуть? Что они возьмут с этого индивидуального предпринимателя?» - задался вопросом глава российского Союза потребителей.

Поэтому, по его мнению, потребителям нужно в первую очередь думать о своем здоровье самостоятельно.

«Не покупать алкоголь, который несет в себе риски, который продается в таких лавках, а покупать в крупных торговых компаниях и сетях. Там такого не случалось до сих пор. А пивные напитки нужно вообще отменить как класс», - заявил эксперт.

Напомним, ранее стало известно о массовых отравлениях суррогатным алкоголем, которые зафиксированы в нескольких регионах страны. В России вне закона объявлен напиток марки «Мистер Сидр», который стал причиной произошедшего. Опасный сидр изымают из торговых точек по всей стране, счет идет на тысячи литров.

По последним данным, число скончавшихся в результате отравления суррогатным сидром в Ульяновской области выросло до 21 человека. Выросло и количество госпитализированных до 44 человек. Всего в области зафиксировано 65 случаев отравления.