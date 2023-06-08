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НовостиПолитика8 июня 2023 10:23

Пушилин сообщил, что ВСУ регулярно обстреливают Артемовск

Врио главы ДНР отметил, что ситуация находится под контролем
Сергей ЧИКОВ
Пушилин сообщил, что ВСУ регулярно обстреливают Артемовск

Пушилин сообщил, что ВСУ регулярно обстреливают Артемовск

Фото: Александр КОЦ

Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинская армия регулярно обстреливает Артемовск из артиллерии и минометов, пытаясь найти уязвимости в обороне ВС России.

“Артемовск. Противник регулярно совершает попытки найти уязвимости. Совершает регулярные артиллерийские обстрелы”, — рассказал Пушилин на “Первом канале”, отметив, что ситуация находится под контролем, однако обстрелы мешают восстановлению мирной жизни в городе.

Напомним, 20 мая стало известно, что российские силы полностью установили контроль над Артемовском.

Военкор “Комсомольской правды” Александр Коц рассказывал, как проходил решающий штурм западных кварталов Артемовска и как российские бойцы умудрялись спасать жизни мирным людям в сумасшедших по накалу городских боях.

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор считает, что провал украинской армии в Артемовске и огромные потери при длительной осаде города стали серьезным ударом по боевому духу солдат ВСУ.