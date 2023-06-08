Пушилин сообщил, что ВСУ регулярно обстреливают Артемовск Фото: Александр КОЦ

Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинская армия регулярно обстреливает Артемовск из артиллерии и минометов, пытаясь найти уязвимости в обороне ВС России.

“Артемовск. Противник регулярно совершает попытки найти уязвимости. Совершает регулярные артиллерийские обстрелы”, — рассказал Пушилин на “Первом канале”, отметив, что ситуация находится под контролем, однако обстрелы мешают восстановлению мирной жизни в городе.

Напомним, 20 мая стало известно, что российские силы полностью установили контроль над Артемовском.

Военкор “Комсомольской правды” Александр Коц рассказывал, как проходил решающий штурм западных кварталов Артемовска и как российские бойцы умудрялись спасать жизни мирным людям в сумасшедших по накалу городских боях.

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор считает, что провал украинской армии в Артемовске и огромные потери при длительной осаде города стали серьезным ударом по боевому духу солдат ВСУ.