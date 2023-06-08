Пять человек погибли в результате прорыва Каховской ГЭС

Пять человек погибли в результате частичного разрушения на Каховской ГЭС, а госпитализирован 41 человек. Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Пять человек погибли в результате частичного разрушения на Каховской ГЭС, а госпитализирован 41 человек. Об этом в среду, 8 июня, сообщили местные власти.

«Сегодня сообщили, что из семи человек, которые занимались выпасом скота, пятеро утонули. Сейчас занимаемся эвакуацией двух оставшихся», - заявил мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев в эфире программы «Соловьев Live».

Тем временем, министр труда и социальной политики Херсонской области Алла Бархатнова в эфире телеканала «Россия 24» заявила о 41 пострадавшем, которые госпитализированы.

Напомним, о частичном разрушении Каховской ГЭС после ночных обстрелов украинских войск во вторник, 6 июня, заявил глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.

Как писал сайт KP.RU, временно исполняющего обязанности (врио) губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что такая ситуация привела к тому, что в зоне бедствия в Херсонской области оказались от 22 до 40 тысячи человек. Тем временем Леонтьев сообщал о том, что село Корсунка полностью ушло под воду.