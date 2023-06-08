Власти решили закрыть все пляжи Хургады после гибели россиянина от нападения акулы

Власти распорядились закрыть все пляжи Хургады после гибели россиянина от нападения акулы 8 июня Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

После гибели россиянина от нападения акулы на пляже Хургады 8 июня местные власти распорядились закрыть все пляжи.

"Власти провинции Красное море распорядились закрыть все пляжи Хургады после гибели человека в результате нападения акулы", — сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на местную администрацию.

Напомним, ранее стало известно, что в результате нападения акулы в Красном море у побережья Хургады погиб россиянин. Генеральное консульство РФ подтвердило смерть гражданина России и призвало россиян соблюдать все меры предосторожности во время нахождения в воде.

Также в консульстве отметили, что погибший на постоянной основе проживал в Египте и не был туристом. В связи с происшествием генконсульство выразило искренние соболезнования родным и близким погибшего россиянина.

Инструктор по дайвингу Дмитрий Челноков, который уже много лет работает в Хургаде, рассказал KP.RU, что делать, чтобы не спровоцировать нападение акул, и как действовать, если встречи с хищником не удалось избежать.