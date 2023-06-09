Вертолет Ка-52 в зоне СВО отразил 18 зенитных ракет за один вылет

Вертолет Ка-52 установил рекорд по отраженным за один вылет ракетам. Фото: Дмитрий СТЕШИН

Российский ударный вертолет Ка-52 установил рекорд, отразив за один вылет в зоне проведения специальной военной операции 18 зенитных ракет. Об этом пишет РИА Новости.

Сообщается, что экипаж вертолета использовал бортовой комплекс обороны «Витебск», который на профессиональном сленге вертолетчиков называется «яйца жизни» из-за сходства внешней аппаратуры комплекса с птичьими яйцами.

«Комплекс регулярно спасает жизнь летчиков армейской авиации, которых противник постоянно обстреливает из ПЗРК», - рассказал собеседник агентства.

За время спецоперации известны случаи, когда Ка-52 возвращались с боевых заданий после применения по ним нескольких иностранных переносных зенитных комплексов. Подробнее о работе этих боевых вертолетов в зоне СВО читайте здесь на KP.RU.

Видео ударов вертолетами Ка-52 по технике ВСУ здесь на KP.RU.

Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что украинская армия за прошедшие сутки потеряла 945 бойцов и более ста единиц военной техники.

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