Военная спецоперация на Украине 9 июня 2023: прямая онлайн-трансляция

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С 24 февраля 2022 года российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 9 июня 2023 года.

Вооруженные силы Украины нанесли удар по месту сбора для эвакуации жителей города Голая Пристань в Херсонской области, который оказался в зоне подтопления после разрушения плотины Каховской гидроэлектростанции.

Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинская армия регулярно обстреливает Артемовск из артиллерии и минометов, пытаясь найти уязвимости в обороне ВС России.

Вооруженные силы Украины атаковали два населенных пункта в Краснояружском районе Белгородской области, в результате чего пострадал местный житель, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

ВСУ после Каховской ГЭС обстреливают электроподстанцию около села Корсунка. По словам местной администрации, Киев пытается обесточить район и оставить его без связи.

Вооруженные силы России сорвали попытку украинских войск прорвать оборону на Запорожском направлении, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что украинская армия за прошедшие сутки потеряла 945 бойцов и более ста единиц военной техники.

Командующий группировкой российских войск на запорожском направлении генерал-полковник Александр Романчук сообщил, что при попытке штурма российских позиций на его направлении ВСУ потеряли до 350 бойцов и свыше 30 танков, в том числе три танка «Leopard».

Командующий 58-й армии Южного военного округа генерал-майор Иван Попов заявил, что значительную роль в остановке четырех колонн тяжелой техники ВСУ, атаковавшей ночью 8 июня позиции ВС России на запорожском направлении, сыграли минные поля.

Российскими силами противовоздушной обороны в небе над Белгородом были сбиты две неопознанные воздушные цели.