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НовостиОбщество9 июня 2023 2:38

В Киеве ограбили американского дипломата

Украинские СМИ: у атташе посольства США в киевском парке украли IPhone и кошелёк
Мария ПАВЛОВА
В Киеве ограбили американского дипломата.

В Киеве ограбили американского дипломата.

Фото: REUTERS

Жертвой ограбления стал в Киеве атташе посольства Соединенных Штатов. Об этом пишет украинское издание «Вести».

Сообщается, что инцидент произошел в парке имени Шевченко. Где у дипломата украли кошелек и IPhone 12.

«Вечером 7 июня в полицию Киева обратился атташе посольства Соединенных Штатов Америки на Украине. Он заявил, что его обворовали в парке Шевченко», - пишет издание со ссылкой на источники в местной полиции.

По одной из версий, американский дипломат мог потерять свои вещи в увеселительном заведении, будучи нетрезвым. Уточняется, что атташе обратился в полицию, чтобы впоследствии получить страховое возмещение за пропажу вещей.

Тем временем украинский активист разрисовал автомобили в Киеве, которые принадлежали сотрудникам Организации Объединенных Наций (ООН) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), написав на них слово «бесполезные».

Пентагон объявит о новом пакете военной помощи Киеву в пятницу 9 июня. Более двух миллиардов долларов будут выделены на боеприпасы и пусковые установки.