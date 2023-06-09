Пентагон объявит о новом пакете военной помощи Киеву в пятницу 9 июня. Фото: REUTERS

Пентагон планирует объявить о новом пакете военной помощи Киеву в пятницу 9 июня. Об этом пишет агентствo Bloomberg.

Сообщается, что Украине предполагается выделить более двух миллиардов долларов на закупку боеприпасов для ПВО, в том числе двух типов усовершенствованных ракет для ПВО Patriot, а также на закупку боеприпасов и пусковых установок зенитного комплекса Hawk.

Тем временем заместитель министра обороны США Колин Каль высказал мнение, что военная помощь Украине, исчисляемая миллиардами долларов, оказала давление на военно-промышленный комплекс Соединенных Штатов.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что западные страны сделали все возможное для того, чтобы подготовить украинское контрнаступление.

Также сообщалось, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что страны-члены Североатлантического альянса планируют активизировать оказание помощи Украине на июльском саммите организации в Вильнюсе.