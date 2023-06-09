Российский военный рассказал об уничтожении украинской танковой колонны на запорожском направлении

Российские военные разгромили украинскую танковую колонну. Фото: REUTERS

На запорожском направлении российские войска не дали украинской танковой колонны пройти в направлении ВС РФ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на командира подразделения вооруженных сил Российской Федерации.

По словам российского военного, ВСУ «прощупывают слабые места», делая попытки пройти небольшими бронегруппами.

«Вышла колонна противника со стороны нашего соседа. Пыталась пройти в количестве семи танков. Рассредоточились в лесополосы. Один танк был уничтожен огнем артиллерии, два танка подорвались на минах. Остальные развернулись и убыли в исходные позиции», - рассказал собеседник агентству, добавив, что российские военные полностью контролируют ситуацию на данном участке.

Ранее сообщалось, что российский ударный вертолет Ка-52 установил рекорд, отразив за один вылет в зоне проведения специальной военной операции 18 зенитных ракет.

Тем временем представитель Белого дома Кирби назвал потери украинских войск при наступлении ожидаемыми.