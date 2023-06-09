Кирби назвал потери украинских войск при наступлении ожидаемыми

Кирби назвал потери украинских войск ожидаемыми. Фото: REUTERS

Тяжелые потери ВСУ при проведении наступательных действий были ожидаемыми. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности США Джон Кирби.

Кирби сказал об этом в интервью CNN, подчеркнув, что США вместе с союзниками продолжат оказывать Украине поддержку.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что западные страны сделали все возможное для того, чтобы подготовить украинское контрнаступление.

Также сообщалось, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что страны-члены Североатлантического альянса планируют активизировать оказание помощи Украине на июльском саммите организации в Вильнюсе.

Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что украинская армия за прошедшие сутки потеряла 945 бойцов и более ста единиц военной техники.

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