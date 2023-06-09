Экономист Эрчин: Турция подорожает для российских туристов из-за роста курса лиры Фото: Иван МАКЕЕВ

Турция станет немного дороже для туристов из России из-за роста курса лиры. Такого мнения придерживается экономист Реджеп Эрчин.

«Учитывая рост цен, вызванный инфляцией в Турции, и дополнительный рост цен, который будет наблюдаться в связи с ростом цен на иностранную валюту, для российских туристов Турция станет немного дороже», - цитирует Эрчина РИА Новости.

Однако эксперт считает, что рост цен на иностранную валюту не повлияет на турецко-российские отношения.

«Судьба турецко-российских отношений слишком глубока и ценна, чтобы приносить ее в жертву краткосрочной политике», - пояснил экономист.

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) подсчитали, что за семь дней отдыха в Турции летом россияне отдают примерно 150-200 тысяч рублей на двоих. Таким образом, стоимость туров в Турцию примерно сравнялась с ценой поездок в экзотические страны Азии и Карибского побережья.

Как ранее писал сайт KP.RU, Россия и Турция ведут работу над платежной системой, благодаря которой российские туристы смогут пользоваться банковскими картами в Республике.