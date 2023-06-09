Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых Фото: Shutterstock

Центробанк России в очередной раз принял решение о сохранении ключевой ставки на уровне 7,5% годовых. Она не меняется с сентября 2022 года. Это стало известно после заседания совета директоров Центробанка 9 июня 2023 года.

«Текущие темпы прироста цен, в том числе устойчивые показатели, продолжают увеличиваться. Инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий остаются на повышенном уровне», — говорится в пресс-релизе Банка России.

Сама по себе ключевая ставка — процент, под который Банк России дает деньги в долг обычным банкам. Ее показатель и влияет на условия во кредитам и вкладам для обычных граждан. Если ключевая ставка снижается, вместе с этим снижается процент по займам и вкладам. В случае, когда ключевую ставку оставляют без изменений, ничего не меняется.

При этом в ЦБ РФ отметили, что планируют вернуться к нейтральной ключевой ставке в 5-6% к 2025 году. Отмечается, что в таком случае экономика будет в своем потенциале и не предотвратит рост инфляции.

Ранее KP.RU рассказывал, что в ближайшие три года российской экономике предсказывают рост. Центробанк раскрыл план по восстановлению экономики, который подразумевает постепенный рост. При этом улучшение экономической ситуации будет отражаться и на доходах населения, но не быстро.