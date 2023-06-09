Российская артиллерия уничтожила опорный пункт ВСУ у Белгородской области Фото: Александр КОЦ

Расчеты гаубиц «Мста-Б» уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) у границы с Белгородской областью. Об этом проинформировало агентство РИА Новости.

Уточняется, что сначала российские военнослужащие осуществили разведку лесного массива с воздуха с помощью беспилотных летательных аппаратов. После этого, расчеты гаубиц «МСТА-Б» нанесли удар по выявленному опорному пункту украинских солдат.

«Работали сейчас по взводному опорному пункту националистов, цель была уничтожена, по второй цели работали — оператор БПЛА, также уничтожили. Взводные опорные пункты мы уничтожаем, которые находятся вдоль нашей границы», — сообщил командир батареи.

Напомним, в последнее время ВСУ предпринимают попытки атак на Белгородскую область. Так, в начале июня Минобороны РФ проинформировало, что Вооруженными Силами России совместно с подразделениями Пограничной службой и другими подразделениями ФСБ России была сорвана очередная попытка киевского режима провести масштабный террористический акт в отношении гражданского населения города Шебекино. В частности, российскими военными были успешно отражены три танковые атаки ВСУ.

Ранее сайт KP.RU писал о том, что на Запорожском направлении российские военные поразили украинский опорный пункт в районе Степового и станцию РЭБ в районе Новоданиловки. Кроме того, были уничтожены пункты временной дислокации боевиков в Новоандреевке и в районе Щербаки.