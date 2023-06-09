Губернатор Гусев: помещение, в которое попал беспилотник в Воронеже, было пустым. Фото: Евгений Судаков/ТАСС

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в пятницу, 9 июня, проинформировал, что помещение, в которое утром попал дрон в столице региона, было пустым. Он уточнил, что эксперты определят, нужно ли расселять жильцов дома или подъезда.

«Помещение в доме на улице Белинского в Воронеже, в который сегодня попал беспилотник, было пустым. На момент инцидента в нем никого не было», - написал Гусев в своем Telegram-канале.

По его словам, в настоящее время специалисты, которые находятся на месте случившегося, решают, потребуется ли расселение жильцов дома или подъезда.

«По остальным мерам решение будет приниматься на совещании сегодня под моим руководством», - уточнил глава региона.

Ранее Гусев сообщил о падении БПЛА в столице региона на улице Белинского. Позже он уточнил, что в результате происшествия пострадали три человека. По словам Гусева, госпитализация им не потребовалась, помощь была оказана на месте.

Как писал сайт KP.RU, во вторник, 30 мая, Киев предпринял попытку удара беспилотниками по Москве, однако все восемь дронов были сбиты российскими военными. В свою очередь, в министерство обороны России случившееся назвали терактом со стороны киевского режима.