Bloomberg: ВСУ понесли существенные потери техники с началом контрнаступления

Украина потеряла значительное количество техники за первые дни контрнаступления Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе контрнаступления понесли существенные потери военной техники. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленных европейских чиновников, пожелавших остаться анонимными.

"Потери боевой техники ВСУ оказались значительными", - говорится в материале.

В Вашингтоне отметили, что на начальном этапе потери ВСУ могут быть самыми высокими.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что за три дня ВСУ безуспешно пытались провести обещанное контрнаступление, в результате чего потеряли более 3700 бойцов, 52 танка, 207 бронированных машин и 5 самолетов.

Военкор KP.RU Александр Коц отмечал, что контрнаступление ВСУ уже началось и рассказал о главных направлениях противника.