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НовостиВ мире9 июня 2023 9:47

Bloomberg: ВСУ понесли существенные потери техники с началом контрнаступления

На Западе признали значительные потери военной техники Украины
Дарья ЧИПУРНАЯ
Украина потеряла значительное количество техники за первые дни контрнаступления

Украина потеряла значительное количество техники за первые дни контрнаступления

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе контрнаступления понесли существенные потери военной техники. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленных европейских чиновников, пожелавших остаться анонимными.

"Потери боевой техники ВСУ оказались значительными", - говорится в материале.

В Вашингтоне отметили, что на начальном этапе потери ВСУ могут быть самыми высокими.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что за три дня ВСУ безуспешно пытались провести обещанное контрнаступление, в результате чего потеряли более 3700 бойцов, 52 танка, 207 бронированных машин и 5 самолетов.

Военкор KP.RU Александр Коц отмечал, что контрнаступление ВСУ уже началось и рассказал о главных направлениях противника.