Средства ПВО сбили две баллистические ракеты ВСУ над Крымом Фото: пресс-служба Минобороны России

Российские средства противовоздушной обороны сбили над Крымом две баллистические ракеты Вооруженных сил Украины, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

«Утром силами ПВО сбиты две баллистические ракеты, запущенные украинским ОТРК «Гром-2». В результате атаки жертв и пострадавших нет», – написал глава Крыма в своем Telegram-канале.

Аксенов призвал жителей полуострова соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.

Как писал сайт KP.RU, в ночь на воскресенье, 4 июня, в Крыму силам ПВО были сбиты пять украинских беспилотников. Еще четыре дрона были заглушены и посажены средствами радиоэлектронной борьбы. При падении одного беспилотника в Джанкое выбило стекла в трех домах в частном секторе, а также в двух автомобилях. Один из девяти БПЛА обнаружили на территории частного домовладения.

Напомним, в мае системы ПВО сбили над Крымом две баллистические ракеты, запущенные украинским оперативно-тактическом ракетным комплексом «Гром-2».