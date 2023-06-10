Володин считает, что санкции больше не сдерживают развитие России Фото: Евгения ГУСЕВА

Санкции стран Запада перестали быть эффективным инструментом сдерживания развития России, считает председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

«Санкции перестали быть действенным инструментом сдерживания развития нашей страны. Не важно, 11 пакет санкций, 15, хоть 20 – наша страна преодолеет любые вызовы и угрозы», – написал он в своем Telegram-канале.

По мнению спикера Госдумы, актуальным стал вопрос о том, «сколько пакетов санкций против России осталось до краха Евросоюза». Как заявил Володин, от санкций страдают прежде всего страны ЕС и их жители. В этой связи он отметил, в 2022 году в Евросоюзе была зафиксирована рекордная инфляция, а ВВП в еврозоне снижается второй квартал подряд.

Напомним, ранее послы Евросоюза провели закрытые переговоры по проекту 11 пакета антироссийских санкций, однако в очередной раз не смогли достичь договоренности. Причиной послужило то, что Венгрия и Греция продолжают настаивать на том, чтобы несколько их компаний были исключены из украинского списка подсанкционных.

Как писал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин назвал целью санкций Запада заставить страдать российский народ. По словам главы государства, этот расчет не оправдался.