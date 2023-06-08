Politico: послы ЕС не смогли договориться по проекту новых санкций против России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Послы Евросоюза провели закрытые переговоры по поводу проекта 11-го пакета антироссийских санкций, однако в очередной раз не смогли достичь договоренности. Об этом в четверг, 8 июня, сообщила газета Politico со ссылкой на четырех дипломатов.

«На встрече высокопоставленных представителей ЕС в среду не было достигнуто никакого соглашения», - проинформировало издание.

По данным Politico, причиной послужило то, что Венгрия и Греция продолжают настаивать на том, чтобы несколько их компаний были исключены из списка подсанкционных из-за конфликта на Украине.

Издание также отмечает, что Европейская комиссия уже смягчила свои первоначальные предложения по новому пакету антироссийских санкций. Ожидается, что к этому вопросу дипломаты из ЕС вернутся в следующую среду, 14 июня.

Очередные антироссийские санкции в Евросоюзе начали обсуждать в марте этого года. Тогда руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что новый пакет санкций против Российской Федерации будет направлен на то, чтобы сделать невозможным обход уже существующих рестрикций.

Позже глава французского МИД Катрин Колонна сообщила, что очередные антироссийские санкций Евросоюза планируют согласовать к июньскому саммиту ЕС.

В конце мая стало известно, что Венгрия и Греция заблокировали новый пакет санкций Евросоюза против России. Обе страны потребовали исключить ряд их компаний из списка «спонсоров» конфликта на Украине.