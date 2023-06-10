Сальдо: Путин контролирует ситуацию в Херсонской области после разрушения ГЭС

Путин постоянно контролирует ситуацию на Каховской ГЭС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент РФ Владимир Путин держит на постоянном контроле ситуацию в Херсонской области после разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) в результате атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в эфире канала “Россия 24”.

"Президент интересуется ситуацией: что происходит, как происходит, сейчас неоднократно набирает и спрашивает, постоянно контролирует ситуацию", - сказал Сальдо.

Напомним, Путин назвал подрыв Каховской ГЭС “варварской атакой” киевского режима с подачи их западных кураторов, которые организуют диверсии на российской территории. В МИД России призвали Киев к ответу за атаку на ГЭС на всех международных площадках.

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