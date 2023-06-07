Путин впервые прокомментировал теракт на Каховской ГЭС

Президент России Владимир Путин. Фото: REUTERS

Подрыв плотины Каховской гидроэлектростанции Вооруженными силами Украины является «варварской акцией» Киева, совершенной с подачи Запада, заявил президент России Владимир Путин.

«Владимир Путин констатировал, что киевские власти с подачи западных кураторов делают опасную ставку на эскалацию боевых действий, совершают военные преступления, используют террористические методы, организуют диверсии на российской территории. Наглядный пример – варварская акция по разрушению Каховской ГЭС, приведшая к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе», – сообщается на сайте Кремля.

В ходе разговора президенты РФ и Турции также обсудили актуальные вопросы сотрудничества между странами. Лидеры признали, что взаимовыгодное партнерство в различных областях будет динамично развиваться. Кроме того, Путин и Эрдоган затронули международную повестку, в том числе дальнейшую координацию в различных организациях.

Напомним, во вторник, 6 июня, глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев сообщил, что плотина Каховской ГЭС, расположенной в Херсонской области, частично разрушилась в результате ночных обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.

После этого в Херсонской области был введен режим ЧС, с подтопленных территорий эвакуированы около 1,5 тысячи человек. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту теракта на Каховской ГЭС.

Сайт KP.RU разбирался, кому выгодна катастрофа на Каховской ГЭС и как она повлияет на спецоперацию.