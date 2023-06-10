Сразу два потенциально опасных астероида сблизятся с Землей

Астероиды диаметром порядка 400—800 м сблизятся с Землёй в ближайшие дни Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В середине июня два крупных и потенциально опасных астероида близко подойдут к Земле. Об этом сообщил Институт прикладной математики (ИПМ) имени М.В. Келдыша РАН в субботу, 10 июня.

Величина астероидов (488453) 1994 XD и 2020 DB5 почти одинакова и составляет порядка 400-800 метров.

В ИПМ РАН в своем Telegram-канале уточнили, что 12 июня на расстоянии 3,2 млн км от Земли (что в восемь раз дальше Луны) будет проходить астероид 1994 XD. 15 июня с Землей сблизится второй астероид, он промчится в 11 раз дальше Луны.

В Институте прикладной математики отметили, что вероятность неожиданного падения околоземных астероидов низка.

Напомним, ранее KP.RU писал об исследовании голландский астрофизиков, которые выявили таинственное излучение, из-за которого способны улетучиться все массивные объекты в космосе.