Премьер Канады Трюдо неожиданно прибыл в Киев

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо прибыл с неожиданным визитом в Киев Фото: REUTERS

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо прибыл с неожиданным визитом в Киев, сообщают канадские СМИ.

Как передает Radio-Canada, официальный визит политика «планировался в условиях строжайшей секретности из соображений безопасности», и неизвестно, каким именно транспортом Трюдо прибыл на Украину. Сообщается, что его сопровождает министр финансов Канады Христя Фриланд.

Канадский премьер планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также выступить перед депутатами Верховной Рады. Ожидается, что Трюдо объявит о дополнительной помощи Киеву и новых санкциях в отношении России, сказано в сообщении.

Как писал сайт KP.RU, в апреле премьер Канады пообещал направить Украине пакет военной помощи, состоящий из 21 тысячи автоматов, 38 пулеметов и более 2,4 миллиона патронов.

Позже премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Канада намерена конфисковать и передать Киеву самолет Ан-124, который принадлежит российской авиакомпании.