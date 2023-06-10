МИД РФ: решение по зерновой сделке будет приниматься исходя из интересов Москвы

Вершинин: Россия примет решение о продлении зерновой сделки только исходя из своих интересов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Решение по вопросу продления зерновой сделки будет приниматься после 18 июля исключительно исходя из интересов России. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

"В любых обстоятельствах мы должны ориентироваться на четкое понимание интересов российской стороны. Поэтому именно этим мы будем руководствоваться", - сказал замглавы МИД журналистам после переговоров с ООН в Женеве.

Напомним, черноморская зерновая инициатива была продлена на два месяца сроком до 17 июля включительно. По словам Вершинина, Москва на данный момент не видит перспектив по продлению Стамбульского соглашения. При этом в рамках зерновой сделки была возобновлена инспекция судов.