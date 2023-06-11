Песков: у России нет хотя бы хлипкого фундамента для переговоров с Украиной Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что в настоящее время у России нет хотя бы хлипкого фундамента для того, чтобы проводить переговоры с Украиной.

«Практически сейчас никаких предпосылок для договоренностей нет. Более того, сейчас нет какого-то фундамента, хотя бы хлипкого для того, чтобы выстраивать хоть какой-то диалог», - заявил пресс-секретарь российского президента.

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