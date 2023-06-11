Минобороны России опубликовало видео уничтожения дронами опорного пункта ВСУ Фото: REUTERS

Министерство обороны России обнародовало видео, на котором показано уничтожение ударными беспилотниками опорного пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Южнодонецком направлении.

Согласно описанию к видео, операторы дронов обнаружили оборудованную позицию украинской армии. После этого, по опорному пункту был нанесен удар беспилотниками. В результате атаки была уничтожена огневая точка вместе с солдатами ВСУ.

Как писал сайт KP.RU, ранее стало известно, что ВСУ понесли серьезные потери на Южнодонецком направлении, когда пытались прорвать оборону в районе Артемовска. Таким образом цели наступления украинских войск достигнуты не были.

Ранее также сообщалось о попытках наступления на Южнодонецком направлении, в ходе которых общие потери украинских войск составили 28 танков, из них 8 Leopard немецкого производства, три колесных танка АМХ-10 производства Франции и 109 боевых бронированных машин.