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НовостиПолитика11 июня 2023 10:59

Минобороны России опубликовало видео уничтожения дронами опорного пункта ВСУ

Позицию украинских войск обнаружили операторы беспилотников
Екатерина КОСОБОКОВА
Минобороны России опубликовало видео уничтожения дронами опорного пункта ВСУ

Минобороны России опубликовало видео уничтожения дронами опорного пункта ВСУ

Фото: REUTERS

Министерство обороны России обнародовало видео, на котором показано уничтожение ударными беспилотниками опорного пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Южнодонецком направлении.

Согласно описанию к видео, операторы дронов обнаружили оборудованную позицию украинской армии. После этого, по опорному пункту был нанесен удар беспилотниками. В результате атаки была уничтожена огневая точка вместе с солдатами ВСУ.

Как писал сайт KP.RU, ранее стало известно, что ВСУ понесли серьезные потери на Южнодонецком направлении, когда пытались прорвать оборону в районе Артемовска. Таким образом цели наступления украинских войск достигнуты не были.

Ранее также сообщалось о попытках наступления на Южнодонецком направлении, в ходе которых общие потери украинских войск составили 28 танков, из них 8 Leopard немецкого производства, три колесных танка АМХ-10 производства Франции и 109 боевых бронированных машин.