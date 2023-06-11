Видео отражения атаки катеров ВСУ на российский корабль «Приазовье» показало Минобороны РФ Фото: Евгения ГУСЕВА

Министерство обороны Российской Федерации обнародовало видео, на котором видно, как российские военные отражают атаку Вооруженных сил Украины на корабль «Приазовье» в Черном море.

На кадрах, распространенных российским оборонным ведомством, видно, как экипаж российского судна из оружия, размещенного на корабле, уничтожает беспилотные катера украинской армии.

Напомним, ранее Минобороны РФ заявило о безуспешной попытке атаки ВСУ российского корабля «Приазовье». Все морские быстроходные безэкипажные катера ВСУ были уничтожены из оружия, находящегося на борту «Приазовья», в 300 километрах от Севастополя. В настоящее время российский корабль продолжает обеспечивать безопасность в районе пролегания газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток».

Ранее Министерство обороны России также обнародовало видео, на котором показано уничтожение ударными беспилотниками опорного пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Южнодонецком направлении.