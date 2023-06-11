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НовостиПолитика11 июня 2023 13:51

Видео отражения атаки катеров ВСУ на российский корабль «Приазовье» показало Минобороны РФ

На кадрах видно, как экипаж судна уничтожает беспилотные катера
Екатерина КОСОБОКОВА
Видео отражения атаки катеров ВСУ на российский корабль «Приазовье» показало Минобороны РФ

Видео отражения атаки катеров ВСУ на российский корабль «Приазовье» показало Минобороны РФ

Фото: Евгения ГУСЕВА

Министерство обороны Российской Федерации обнародовало видео, на котором видно, как российские военные отражают атаку Вооруженных сил Украины на корабль «Приазовье» в Черном море.

На кадрах, распространенных российским оборонным ведомством, видно, как экипаж российского судна из оружия, размещенного на корабле, уничтожает беспилотные катера украинской армии.

Напомним, ранее Минобороны РФ заявило о безуспешной попытке атаки ВСУ российского корабля «Приазовье». Все морские быстроходные безэкипажные катера ВСУ были уничтожены из оружия, находящегося на борту «Приазовья», в 300 километрах от Севастополя. В настоящее время российский корабль продолжает обеспечивать безопасность в районе пролегания газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток».

Ранее Министерство обороны России также обнародовало видео, на котором показано уничтожение ударными беспилотниками опорного пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Южнодонецком направлении.