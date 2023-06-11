Мантуров: предприятия ОПК России почти на 100% выполняют гособоронзаказ Фото: Евгения ГУСЕВА

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что предприятия российского ОПК почти на 100% выполняют текущий оборонный заказ.

“<...> где-то они идут с опережением, где-то идет компенсация за счет других поставок другими образцами, и, в целом, задача по гособоронзаказу выполняется практически на 100 процентов”, — рассказал Мантуров РИА Новости.

Также он отметил вклад замглавы Совбеза России Дмитрия Медведева в увеличение производительности заводов оборонного комплекса.

“Он непосредственно и очень тесно связан с контролем и с выполнением данной задачи, которую поставил президент, по наращиванию объемов производства”, — заявил Мантуров.

Напомним, недавно Дмитрий Медведев заявил, что Россия вышла на большие объемы производства вооружений, а предприятия оборонно-промышленного комплекса страны смогли быстро адаптироваться к росту потребностей армии в конфликте на Украине.

При этом издание New York Times отмечало, что западные союзники Киева не смогут сохранить уровень военной помощи после ожидаемого контрнаступления ВСУ из-за дефицита боеприпасов на собственных складах.