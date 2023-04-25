NYT: Запад не сможет вновь дать Киеву столько же военной помощи, как перед контрнаступлением

США не смогут сохранять уровень поддержки Киева после контрнаступления Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Издание New York Times заявило, что западные союзники Киева не смогут сохранить уровень военной помощи после ожидаемого контрнаступления ВСУ из-за дефицита боеприпасов на собственных складах.

“После завершения наступления маловероятно, что Запад сможет восстановить наращивание, которое он осуществил для предстоящего наступления Украины, потому что у западных союзников нет достаточного количества запасов”, – заявили авторы статьи, отметив неспособность ОПК союзников Киева восполнить запасы до следующего года.

Недавно министр армии США Кристин Вормут признала, что американские оценки расхода боеприпасов в современных вооруженных конфликтах оказались ниже, чем в действительности, а о пустеющих из-за поддержки Украины складах стран НАТО сайт KP.RU рассказывал еще в прошлом году.

Американский военный эксперт Шон Бэлл считает, что предстоящее контрнаступление ВСУ может стать последней главой конфликта на Украине. По его мнению, украинская армия “быстро выдохнется”, что на фоне снижающейся поддержки Запада приведет к победе России.