Сальдо подписал указ об использовании украинского языка в Херсонской области Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в воскресенье, 11 июня, заявил, что подписал указ об использовании на территории региона украинского и крымско-татарского языков в общении и делопроизводстве.

«Накануне 12 июня, Дня России, подписал указ, в соответствии с которым на территории Херсонской области наряду с русским языком, для общения и делопроизводства, может использоваться украинский язык», - написал Сальдо в своем Telegram-канале.

Он добавил, что согласно указу, в Геническом и Новотроицком районах также может использоваться крымско-татарский язык.

Сальдо отметил, что ранее важность и своевременность такого решения подтвердил президент России Владимир Путин. Врио главы региона напомнил, что жители РФ имеют право беспрепятственно выбирать, на каком языке говорить. По его словам, в России также действует свобода выбора таких ценностей, как воспитание, культура и творчество.

В свою очередь, ранее украинская администрация заявила, что намерена запретить русский язык на подконтрольной Киеву части Херсонской области. Причем, речь идет как об общественной, так и об официальной жизни территории.

Ранее российский лидер подчеркивал, что граждане России не должны уподобляться тем, кто пытается отменить русскую культуру и отменять украинскую.