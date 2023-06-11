Минобороны сообщило о возвращении 94 российских военных из украинского плена

Минобороны сообщило о возвращении из украинского плена 94 российских военных Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны РФ сообщило, что 94 военнослужащих российской армии в результате переговоров 11 июня вернулись из украинского плена, где им угрожала смертельная опасность.

“11 июня в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 94 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность”, — сообщили в Минобороны.

Также в ведомстве отметили, что вернувшиеся бойцы отправятся в медучреждения Минобороны для лечения и реабилитации, а также получат всю необходимую медицинскую и психологическую помощь.

В начале мая Минобороны сообщило о возвращении из украинского плена трех летчиков ВКС России. В ведомстве отметили, что переговоры с киевским режимом были сложными.

Напомним, недавно военнослужащий подразделения украинских десантников Руслан Костенко, попавший в плен российской армии, рассказал журналистам о нехватке техники в резервах ВСУ. Ранее его подразделение запрашивало у командования боевую технику для сопротивления наступления ВС России на Кременском направлении, но получило только машину МТ-ЛБ для эвакуации раненых и один пулемет.