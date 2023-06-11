Рогов: ВСУ пытаются атаковать по трем направлениям в Запорожской области Фото: Александр КОЦ

Глава запорожского общественного движения “Мы вместе с Россией” Владимир Рогов заявил, что украинская армия проводит в Запорожской области попытки наступления на трех направлениях

“Украинские боевики пытаются атаковать по трем направлениям: южнее города Орехов в направлении Токмака, Васильевское направление в районе населенного пункта Лобковое и восточная часть фронта - так называемый Времевский выступ”, — рассказал Рогов РИА Новости.

Также он отметил, что ситуация на линии соприкосновения остается под контролем российских военных, однако ВСУ еще не использовали основной наступательный резерв. По его словам, на данный момент украинская армия проводит разведку боем с целью выявить слабые участки линии обороны.

Напомним, 6 мая Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что украинская армия с 4 мая активно пытается начать обещанное контрнаступление и за три дня потеряла во время этих попыток до 3715 военнослужащих и десятки единиц боевой техники.

Командующий 58-й армии Южного военного округа генерал-майор Иван Попов отмечал, что в ближайшее время Вооруженным силам России предстоит тяжелая работа по отражению наступления ВСУ на запорожском направлении.

По его мнению, план командования украинской армии заключается в прорыве обороны 58 армии в Запорожской области и выход к азовскому морю.