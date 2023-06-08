Генерал-майор Попов: ВСУ пытались пробить оборону ВС России и выйти к морю

Генерал-майор Попов: впереди ВС РФ ждет тяжелая работа по отражению наступления ВСУ на запорожском направлении Фото: Александр КОЦ

Командующий 58-й армии генерал-майор Иван Попов предупредил, что в ближайшее время Вооруженным силам России предстоит тяжелая работа по отражению наступления ВСУ на запорожском направлении.

“Впереди нас ждет тяжелая работа, все только начинается. Поэтому будем готовиться, будем следить, будем смотреть и будем выполнять возложенную на армию боевую задачу”, — заявил генерал.

По его мнению, украинское командование в предстоящем наступлении попытается проломить оборону 58 армии и выйти к Азовскому морю. При этом главную роль в отражении недавних попыток, по словам Попова, “сыграла, как всегда, пехота”.

“Традиционно самая тяжелая достается работа пехотинцам”, — отметил военный.

Напомним, ранее в Минобороны РФ сообщали, что ВСУ с 4 по 6 июня предприняли несколько попыток провести обещанное контрнаступление и потеряли в ходе боев до 3715 военнослужащих и десятки единиц боевой техники.

Позже министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что ночью 8 июня на Запорожском направлении ВСУ предприняли очередную безуспешную попытку прорвать оборону российской армии, а командующий группировкой войск на этом направлении генерал-полковник Александр Романчук сообщил, что при попытке штурма российских позиций на его направлении ВСУ потеряли до 350 бойцов и свыше 30 танков, в том числе три танка “Leopard”.