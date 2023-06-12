Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика12 июня 2023 12:07

Зеленский подписал закон о переносе Дня Победы на Украине на 8 мая

Праздник переименовали в День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне
Роман ПОЛОСИКОВ
Зеленский подписал закон о переносе Дня Победы в стране на 8 мая

Зеленский подписал закон о переносе Дня Победы в стране на 8 мая

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому День Победы в стране перенесли на восьмое мая, а сам праздник теперь называется Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов. Об этом сообщают украинские СМИ.

Девятое мая на Украине теперь будет Днем Европы, но при этом будет рабочим.

Напомним, что ранее Зеленский подписал указ о переносе празднования Дня Победы на восьмое мая. Ровно в этот день его празднуют проигравшие европейцы.

Несмотря на такое решение, девятого мая в Киеве люди несли цветы к Вечному огню в парке славы, чтобы почтить память погибшим в Великой Отечественной Войне. Также именно «День Победы» стал самым популярным запросом в украинском Google, даже после указа Зеленского.