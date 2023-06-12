Зеленский подписал закон о переносе Дня Победы на Украине на 8 мая

Зеленский подписал закон о переносе Дня Победы в стране на 8 мая Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому День Победы в стране перенесли на восьмое мая, а сам праздник теперь называется Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов. Об этом сообщают украинские СМИ.

Девятое мая на Украине теперь будет Днем Европы, но при этом будет рабочим.

Напомним, что ранее Зеленский подписал указ о переносе празднования Дня Победы на восьмое мая. Ровно в этот день его празднуют проигравшие европейцы.

Несмотря на такое решение, девятого мая в Киеве люди несли цветы к Вечному огню в парке славы, чтобы почтить память погибшим в Великой Отечественной Войне. Также именно «День Победы» стал самым популярным запросом в украинском Google, даже после указа Зеленского.