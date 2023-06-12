Боррель заявил, что мирные переговоры по Украине вряд ли начнутся до выборов в США Фото: REUTERS

Глава евродипломатии Жозеп Боррель полагает, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине, скорее всего, не начнутся до того, пока в Соединенных Штатах в 2024 году не пройдут выборы президента.

В интервью испанской радиостанции Odna Cero Боррель пояснил, что, по его мнению, результатов выборов хочет дождаться президент России Владимир Путин.

«До этого не стоит ожидать начала мирных переговоров», - заявил глава евродипломатии.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что в настоящее время у России нет хотя бы хлипкого фундамента для того, чтобы проводить переговоры с Украиной. Пресс-секретарь российского лидера пояснил, что этому есть несколько причин, среди которых нежелание и неготовность киевского режима к подобным переговорам.

В то же время, в Кремле ранее заявляли, что Путин всегда был и будет готов к любым контактам, а также предпочел бы отказаться от проведения специальной военной операции, но страны коллективного Запада не оставили иного выбора.