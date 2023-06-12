Путин прокомментировал удары ВСУ по жилым кварталам

Путин заявил, что в ударах ВСУ по жилым кварталам нет военного смысла Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в воскресенье, 12 июня, прокомментировал удары Вооруженных сил Украины, которые они наносят по жилым кварталам и гуманитарным объектам. Российский лидер подчеркнул, что в таких действиях украинских войск нет военного смысла.

«Но зачем, прямо скажем, противник бьет по жилым кварталам? Ради чего? В чем смысл? По гуманитарным объектам. Удивительно просто. Военного смысла нет никакого», - заявил глава государства на встрече с лауреатами государственных премий в Кремле.

Ранее первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко сообщил, что ВСУ обстреливают места размещения людей, которых эвакуировали из зоны подтопления Каховской ГЭС. При этом, подчеркнул он, обстрелы идут несмотря на то, что там нет военных.

Сайт KP.RU также писал о том, что ранее эвакуированный из Артемовска мирный житель Дмитрий Чекалин рассказывал, как ВСУ почти год обстреливали жилые кварталы города. По его словам, украинские боевики использовали установленные на автомобилях класса пикап так называемые «блуждающие минометы». Машины не имели опознавательных знаков и скрытно передвигались по Артемовску в темное время суток.

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