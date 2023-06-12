Рогов: российские военные перешли в контратаку в районе Времевского выступа Фото: Александр КОЦ

Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что Вооруженные силы России начали контратаку в районе Времевского выступа на Запорожском направлении. Об этом он рассказал в интервью радио «Комсомольская правда».

«В данный момент началась контратака со стороны наших ребят — 127-я дивизия идет в бой, идет вперед. При этом осуществляется массированная поддержка Воздушно-космических сил России», - заявил Рогов.

По его словам, реактивная и ствольная артиллерия наносит удары прямо по позициям Вооруженных сил Украины.

Напомним, ранее Рогов заявил о попытках наступления украинской армии на трех направлениях в Запорожской области. Тогда он отмечал, что ситуация на линии соприкосновения остается под контролем российских военных.

Недавно бывший сотрудник Пентагона Стивен Брайен в своей колонке на платформе Substack сообщил, что ВСУ понесли большие потери при попытках наступить в Запорожской области, о чем украинский президент Владимир Зеленский узнал при посещении подконтрольной Украине части Херсонской области.

О больших потерях ВСУ рассказывал и министр обороны России Сергей Шойгу. Так, ранее он заявил, что украинская армия за три дня попыток провести ожидаемое контрнаступление потеряла до 3715 военнослужащих и десятки единиц боевой техники.