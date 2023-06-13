Два танкера столкнулись на реке Лене в Иркутской области Фото: Михаил ФРОЛОВ

Два танкера столкнулись в понедельник, 12 июня, на реке Лене в Иркутской области, из-за чего была повреждена цистерна с бензином и часть топлива попала в воду. Об этом проинформировало Восточное межрегиональное следственное управление СК России.

«Предварительно установлено, что 12 июня 2023 года на реке Лена произошло столкновение двух судов танкера ТР-901, находившегося на ремонте в порту в п. Алексеевск, и танкера ТР-900 «Ерофей Хабаровск»», - сказано в заявлении ведомства.

Уточняется, что последний перевозил 832 тонны бензина. По данным СК, из-за инцидента была повреждена цистерна, в результате чего некоторое количество топлива попало в реку.

Как уточнили ТАСС в Росморречфлоте, всего в воде оказалось около 138 тонн бензина, после чего утечка была остановлена.

Пострадавших в результате произошедшего нет.

Ранее сайт KP.RU писал о том, что у нефтяного танкера во время его прохода через Суэцкий канал сломалось оборудование, к нему были направлены три буксира. Сообщалось, что сломавшееся судно следовало из России в Китай.

Позже администрация Суэцкого канала проинформировала о возобновлении навигации, заявив, что она профессионально справилась с аварией нефтеналивного танкера.