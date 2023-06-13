Мантуров рассказал, что Россия разрабатывает собственный дальнемагистральный самолет

Россия разрабатывает собственный дальнемагистральный самолет. Фото: Иван ВИСЛОВ

Россия планирует к 2028-2030 годам закончить разработку собственного дальнемагистрального самолета. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.

Сообщается, что РФ продолжит совместную разработку широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета с партнерами из КНР. В то же время Россия разрабатывает и собственный проект лайнера. Речь идет о разработке, которую ведет НИЦ Институт имени Жуковского, сказал Мантуров в преддверии ПМЭФ.

«Возможно, в промежутке 2028-2030 годов, но точно не раньше», - сказал министр, отвечая на вопрос, когда новый лайнер сможет подняться в воздух.

Ранее Денис Мантуров рассказал, что российские активы компании Toyota проданы без опциона на обратный выкуп.

Также сообщалось, что беспилотные грузовики «КАМАЗ» начнут перевозку коммерческих грузов из Санкт-Петербурга в Москву 14 июня.