Рогов: ВС России нанесли упреждающие удары по резервам ВСУ на Запорожском направлении Фото: Александр КОЦ

Глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что российская армия нанесла упреждающие удары по группировкам ВСУ на запорожском направлении.

“Минувшей ночью ракетами и беспилотниками нанесены удары по резервам украинской группировки войск на Запорожском направлении”, — заявил Рогов.

По его словам, ВС России ударили по украинским подразделениям в Днепропетровской области, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Напомним, бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер отмечал, что командование украинской армии постоянно откладывает обещанное наступление из-за эффективных ударов российской армии по местам сосредоточения ВСУ.

Военкор KP.RU Александр Коц рассказывал план Минобороны России по уничтожению “западного железного богатства”, из-за которого украинские власти резко изменили риторику и начали откладывать начало наступления, ссылаясь на нехватку оружия.

При этом подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко недавно сообщил, что украинская армия из-за больших потерь в ходе наступательных действий уже потеряла инициативу на одном из направлений и перешла к обороне.

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