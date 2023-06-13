Марочко: ВСУ потеряли инициативу на Купянском направлении и перешли к обороне Фото: Александр КОЦ

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинская армия потеряла инициативу на Купянском направлении и перешла к обороне.

“На Купянском направлении противник утратил инициативу в результате понесенных потерь и переходит к оборонительным действиям”, — заявил он РИА Новости, ссылаясь на собственные источники.

Марочко отметил, что российская армия эффективно использует оперативно-тактическую авиацию, а также ракетные подразделения и артиллерию для огневого поражения живой силы и техники, а также складов боеприпасов ВСУ на данном направлении.

Напомним, 6 мая Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что украинская армия с 4 мая активно пытается начать обещанное наступление и за три дня потеряла во время этих попыток до 3715 военнослужащих и десятки единиц боевой техники.

Командующий 58-й армии Южного военного округа генерал-майор Иван Попов отмечал, что в ближайшее время Вооруженным силам России предстоит тяжелая работа по отражению наступления ВСУ на запорожском направлении.

По его мнению, план командования украинской армии заключается в прорыве обороны 58 армии в Запорожской области и выход к азовскому морю.

При этом издание The Telegraph отмечало, что украинская армия испытывала острую нехватку личного состава еще до начала полномасштабного наступления, а после активизации действий ВСУ на фронте появились сообщения, что украинские солдаты жалуются на западную технику, а также плохую подготовку своих офицеров.

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