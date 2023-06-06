Минобороны опубликовало видео поражения иностранной техники ВСУ, в том числе танков Leopard Фото: Александр КОЦ

Министерство обороны России в своем Telegram-канале опубликовало видео уничтожения иностранной техники украинской армии, использованной в попытке контрнаступления в начале июня.

Напомним, ранее Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в течение трех прошедших суток киевский режим безуспешно предпринял попытку проведения давно обещанного "контрнаступления" на разных участках фронта.

При этом, благодаря мужеству и героизму российских солдат украинская армия потеряла до 3715 бойцов, а также 52 танка, 207 боевых бронированных машин, 5 самолетов и другую военную технику.

Бывший офицер ядерной артиллерии НАТО Пьер Анро предупреждал, что украинская армия не готова к контрнаступлению, а ВС России постоянно срывают планы командования ВСУ ударами по пунктам сосредоточения вооружения от партнеров Киева.

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор считает, что Вашингтон просто выдвинул ультиматум Зеленскому: либо скорейшее начало контрнаступления, либо переговоры с Россией.

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